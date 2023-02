Giftköder: Tierquäler ist wieder aktiv

Die Stadtgemeinde warnt: Bereits zum wiederholten Mal wurden im Wald am Helmahof und bei der Unterführung in Richtung Grillranch Giftköder gefunden. Die Stadtgemeinde hat eine Warnung in allen bekannten Foren und auf ihrer Homepage veröffentlicht.

Laut einem Medienbericht ist es bereits zu einem Vergiftungsfall gekommen. Eine Labradorhündin soll einen Köder gefressen haben. Das Tier habe daraufhin stark auf das Gift reagiert und habe nur mit Lungenentwässerung, Infusionen und Herzmedikamenten gerettet werden können. Der Vierbeiner habe diesen Anschlag – es soll der zweite auf die Hündin gewesen sein – nur knapp überlebt.

Beim Spaziergang mit dem Vierbeiner sollte dieser immer an der Leine geführt werden und gegebenenfalls einen Beißkorb tragen. Die Leine dient dazu, den Hund schnell wegzuziehen, falls er dabei ist, einen Köder aufzunehmen.

Das Gift nur mit Handschuhen anfassen

Auch Spaziergänger ohne Tiere sollten nach Giftködern Ausschau halten. Bei Funden wird gebeten, diese nur mit Handschuhen zu entsorgen. Das Gift kann auch für Menschen – speziell für Kinder – gefährlich sein. Im Falle einer Vergiftung bitte sofort den Rettungsnotruf (144) wählen.

Verdächtige Wahrnehmungen und Giftfunde bitte umgehend der Polizei bzw. der Stadtgemeinde melden. Die Warnung der Stadtgemeinde wurde in Facebook bereits über 1.200 Mal geteilt. Übrigens: Unbekannte Tierquäler waren bereits vor etwa einem Jahr aktiv. Im Jänner des Vorjahres waren einige Hunde in Deutsch-Wagram vergiftet worden.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.