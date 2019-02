Ein Deutsch-Wagramer (Name der Redaktion bekannt) ärgert sich über den bestehenden Ärztemangel. Seiner Ansicht nach ist das Problem zum Teil auch hausgemacht und er führt ein Beispiel aus der Stadtgemeinde an: „Ein Hausarzt, der bisher alle Krankenkassen abgedeckt hat, ist nun in Teilpension, behandelt aber weiterhin die Patienten der Sonderkassen (Eisenbahn, KVA, etc). Für GKK-Patienten praktiziert er nun als Wahlarzt. Ein neuer Mediziner kann dann nur jene der Gebietskrankenkasse (GKK, Anm.) übernehmen.“

Es würde sich kaum jemand finden, der nur die Patienten der GKK übernehmen will. Dadurch würde der Ärztemangel nur verstärkt. Es sei hinlänglich bekannt, dass die GKK geringere Honorare zahlt als die anderen Kassen.

Der Präsident der Ärztekammer NÖ, Christoph Reisner, kennt das Problem: „Das kommt öfter vor, dass ein Arzt nur die Gebietskrankenkasse zurücklegt. Wir können solche Probleme nur regionsspezifisch und gemäß Stellenplan lösen.“