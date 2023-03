Gratis die Öffis „schnuppern“

„Nachhaltige Mobilitätsformen wie der öffentliche Verkehr sowie der Rad- und Fußgängerverkehr gehören verstärkt gefördert“, zeigt sich Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger überzeugt. Während aktuell im Rahmen der Phase 1 des Radbasisnetzes die ersten kombinierten Rad- und Fußwege umgesetzt werden (die NÖN berichtete), möchte das Stadtoberhaupt nun auch den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr erleichtern.

„Wir wollen künftig unseren Bürgern ein Schnupperticket des VOR (Verkehrsverbund Ostregion) kostenlos – für jeweils einen Tag – zur Verfügung stellen. Die Karte kann, nach Reservierung, am Stadtamt abgeholt werden und gilt für alle VOR-Verkehrsmittel in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Tickets können telefonisch oder per Internet reserviert werden

Laut dem mobilitätsbeauftragten Stadtrat, Johannes Kozlik, ist geplant, dass die Tickets entweder telefonisch oder über die Buchungsplattform www.schnupperticket.at reserviert werden können und dass die Vergabe nach der Reihenfolge der eingegangenen Anmeldungen erfolgt. „Wer in Zukunft in Wien, NÖ oder dem Burgenland die Öffis nutzen möchte, kann dies nun unbürokratisch ausprobieren und wird im Idealfall längerfristig auf die Öffis umsteigen“, so Kozlik.

Zum Zeitplan: Laut der Bürgermeisterin sollen insgesamt zwei VOR-Schnuppertickets ab Mitte April am Stadtamt verfügbar sein. Nach dem Schnuppertag werden sie am nächsten Tag wieder retourniert, damit sie ein anderer Bürger verwenden kann. Einen entsprechenden Antrag wird das Stadtoberhaupt in der Sitzung des Stadtrats am 13. März einbringen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.