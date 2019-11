Die Grünen sind sauer, weil die Grasfläche beim Gehsteig in der Schillerstraße der Sanierung zum Opfer fiel. „Seit Generationen gab es in der Schillerstraße einen Grünstreifen zwischen Gehsteig und Fahrbahn, auf dem in regelmäßigen Abständen schattenspendende Bäume standen. Bei der kürzlich erfolgten Gehsteigsanierung wurde der Streifen kurzerhand zubetoniert“, so Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer empört.

Und weiter: „Wieder hat man Natur entfernt, Boden versiegelt und sich die Möglichkeit genommen, wieder neue Straßenbäume zu pflanzen. Abgesehen von den Bäumen leben auf 100 Quadratmeter Boden 150 Kilogramm Lebewesen, die alle getötet wurden. Die Straße wurde zu Tode saniert.“

Das wäre jetzt, wo der Klimawandel spürbar sei und alle täglich in den Nachrichten damit konfrontiert werden, ein völlig falsches Signal. VP-Verkehrsstadträtin Ulla Mühl-Hittinger kontert: „Dort wurden nur ein Kreuzungsbereich erneuert und bei einem der Häuser der angesprochene Grünstreifen weggenommen. Dies war insofern erforderlich, als die Müllabfuhr und andere Lkw aufgrund der angespannten Parkplatzsituation dort nicht abbiegen konnten.“

Die Stadträtin weiter: „Scheinbar sprechen die Grünen nicht mit den Anrainern sowie den Verkehrsverantwortlichen und wenden sich nur an die Medien.“ Die Bürger zeigten sich zufrieden und seien voll des Lobes über die sanierte Kreuzung sowie die Gehsteigbereiche.