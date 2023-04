Grüne starteten die Radbörsen-Saison im Bezirk

Rechtzeitig zu Beginn der „Niederösterreich radelt“-Aktion machten die Grünen in Deutsch-Wagram den Auftakt mit den Radbörsen im Bezirk. Die Auswahl an Fahrrädern konnte sich sehen lassen. Diesmal waren durchaus auch qualitativ hochwertige Fahrräder im Angebot. Auch ein Elektrofahrrad wechselte die Besitzerin.

Die Grünen wollen umweltfreundlichen Verkehr fördern und Keller sowie Garagen von ungenützt herumstehenden Fahrrädern befreien

Mit den Fahrradbörsen wollen die Grünen umweltfreundlichen Verkehr fördern, Keller und Garagen von ungenützt herumstehenden Fahrrädern befreien, Gebrauchtes länger verwenden und günstige Fortbewegungsmittel für alle ermöglichen. „Wer sich auf www.noe.radelt.at mit seiner Wohnadresse registriert, kann Radel-Kilometer für unsere Gemeinde zu sammeln“, empfiehlt Gemeinderätin Bettina Bergauer. Wer diese Radbörse versäumt hat, hat noch eine Chance, am 22. April in Gänserndorf-Süd bei der Kirche und am 6. Mai in in der Bahnstraße in Gänserndorf einen Drahtesel zu erwerben oder zu verkaufen.

