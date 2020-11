Die Grünen kritisieren die kürzlich fertiggestellte Sanierung des Gemeindebaus in der Bockfließer Straße 61 (Otto-Hübner-Hof). „Für mich ist völlig unverständlich, dass man erst nach der Sanierung feststellt, dass nun durch dichtere Fenster und weniger Heizenergie die bestehende Gasheizung nicht mehr geeignet ist und die erlaubte Kohlenmonoxid-Werte überschritten werden“, ärgert sich Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer.

Laut der Grünen müssten – angesichts der nahenden Wintersaison – in einer Hau-Ruck-Aktion 39 neue Gasthemen um rund 200.000 Euro installiert werden. „Man hätte die Chance nutzen müssen, um auf Fernwärme oder ein Pellets-Heizwerk für den ganzen Gemeindebau umzusteigen. Dies ist auch notwendig, um die österreichweite Ziele der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen“, fügt Bergauer hinzu. Und weiter: „Dass hier einiges schief gelaufen ist, musste letztendlich auch der Bürgermeister in der jüngsten Gemeinderatssitzung eingestehen. Die Stadtgemeinde soll sich aber an der EGW-Heimstätte, dem Generalplaner der Sanierung, schadlos halten.“

Die Sanierung des Otto-Hübner-Hofes war vor zwei Jahren mittels Dringlichkeitsantrag im Stadtparlament beschlossen worden. „Mit der Generalsanierung des Otto-Hübner-Hofes halbieren wir den Heizwärmebedarf und mit den neuen Thermen verbessern wir den Wirkungsgrad um weitere etwa 10 Prozent. Wir heben daher die Wohnqualität enorm und tragen zur Erreichung der Klimaziele bei“, kontert VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst.

Quirgst: „Sanierung war Herausforderung“

Da es in dieser Anlage jedoch keine Zentralheizung gebe, sei die Umstellung auf ein anderes Heizsystem extrem aufwendig, teurer und zu einer unzumutbaren Belastung für die Bewohner geworden. Während der Generalsanierung sei das Gebäude bewohnt gewesen. Dies sei ohnehin schon eine enorme Herausforderung für Bewohner und Arbeiter. Auch das Heizwerk, an das sich die Grünen im Nachhinein nun gerne angeschlossen hätten, gibt es nicht“, so der Stadtchef weiter.

Mit der Generalsanierung werde jedenfalls ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz geleistet. „Der Thermentausch, den wir zu keinem anderen Zeitpunkt so günstig hätten durchführen können, da er zur mit Wohnbaumitteln geförderten Sanierung zählt, ist abgeschlossen. Die Idee der Grünen hätte einen zusätzlichen Millionenbetrag gekostet, wäre – während das Gebäude bewohnt ist – kaum realisierbar gewesen und hätte wohl Mieterhöhungen zur Folge gehabt“, schließt Quirgst.