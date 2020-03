Am Dienstag ging die konstruierende Gemeinderatssitzung über die Bühne. SP-Klubchef Gustav Ewald gab bereits am Donnerstag der Vorwoche bekannt, dass der SP-Funktionär Gurdial Singh Bajwa künftig die Funktion des Stadtrates in Deutsch-Wagram ausüben wird.

Nach VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst, der über 500 Vorzugsstimmen bei den Gemeinderatswahlen für sich verbuchen konnte, belegte Singh Bajwa mit 147 Vorzugsstimmen den zweiten Platz. „Wir wollen unseren neuen Stadtrat keineswegs ins kalte Wasser stoßen. Aber der Wille des Wählers zählt für uns. Deshalb haben wir Gurdial in der jüngsten Vorstandssitzung als Stadtrat nominiert“, so Ewald im NÖN-Gespräch.

Meine Hoffnung ist, dass wir in einigen Punkten einen gemeinsamen Nenner finden. Gurdial Singh Bajwa SP-Stadtrat

Der heute 47-jährige Singh Bajwa kam vor 40 Jahren aus Indien nach Österreich und ist Transportunternehmer. Er ist verheiratet, hat zwei Söhne und ist leidenschaftlicher Obmann-Stellvertreter beim Sportverein ATSV Sparta Deutsch-Wagram. „Ich möchte für die Bürger der Stadtgemeinde etwas bewegen. Leider sind wir nur sieben Mandatare und haben gegen die ÖVP-Mehrheit kaum eine Chance. Meine Hoffnung ist allerdings, dass wir bei einigen Themen mit der ÖVP und den anderen Parteien einen gemeinsamen Nenner finden“, so der neue Stadtrat im NÖN-Gespräch.

Er legt auch Wert auf persönliche Gespräche mit den Bürgern und möchte deren Ideen in seine politische Arbeit einfließen lassen. Der bisherige SP-Stadtrat Harald Nikitscher bleibt als Gemeinderat im Stadtparlament. Neben Nikitscher werden auch Klubchef Gustav Ewald, Parteivorsitzender Robert Stastny, Eva Ewald, Michelle Ewald und Manuel Windisch für die SPÖ im Gemeinderat vertreten sein. Jacqueline Wehofer und Herbert Jeindl ließen sich aus beruflichen bzw. privaten Gründen auf der SPÖ-Liste zurückreihen.