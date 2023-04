Gurdial Singh Bajwa ist nun fixer SPÖ-Chef

Nachdem der ehemalige Vorsitzende Robert Stastny sein Amt vor zwei Jahren aus Zeitgründen – er verwaltet auch das Volkshaus und hat noch einige andere Tätigkeiten in der SPÖ inne – zurückgelegt hatte, übernahm Gurdial Singh Bajwa den Vorsitz provisorisch. In der jüngsten Generalversammlung im Restaurant Seinerzeit wurde er in seinem Amt bestätigt und ist nun fixer SPÖ-Chef in Deutsch-Wagram.

Christine Allmayer wurde mit der Viktor-Adler-Plakette ausgezeichnet

Die ehemalige Gemeinderätin Christine Allmayer wurde im Rahmen der Versammlung mit der höchsten Auszeichnung der sozialdemokratischen Partei, der Viktor-Adler-Plakette, geehrt. Bezirksgeschäftsführer David Schramm hielt an diesem Abend ein sehr interessantes Referat über die Ziele der SPÖ im Bezirk Gänserndorf.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.