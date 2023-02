Haftstrafe für Erpresser

Was einem 29-jährigen Serben seitens der Staatsanwaltschaft Korneuburg vorgeworfen wurde, war keine Kleinigkeit: Erpressung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. In drei Fällen soll der Mann Geld erpresst haben.

Einmal drohte er Prügel an, einem weiteren Opfer wollte er bei Nichtzahlen die Reifen zerstechen und seinem dritten Opfer drohte er gar mit dem Umbringen. Am ersten Verhandlungstag hatten sowohl Verteidigerin Astrid Wagner als auch Richterin Anna Wesflecker ihre liebe Not mit dem Angeklagten, der allerdings jegliche Vorwürfe bestritt.

Angeklagter gestand die Erpressungsversuche

Es gab aber eine Zeugenaussage, der zufolge er sinngemäß gesagt haben soll, dass Erpressung sein neues Geschäftsmodell sei. Zerknirscht gestand er am zweiten Verhandlungstag die Erpressungsversuche – bis auf ein Mal, bei dem er 2.000 Euro lukrierte, blieb es beim Versuch, die Personen mit entsprechenden Drohungen gefügig zu machen.

„Das Geständnis verdankt sich Ihrer Verteidigerin“, roch die Richterin den Braten sofort, zollte der Kollegin gleichzeitig aber auch Respekt für ihre Leistung. Strittig blieb der angeklagte Widerstand: Der Serbe blieb dabei, die „Polizei“-Rufe der Cobra-Beamten, die ihn am 14. November letzten Jahres um vier Uhr morgens auf dem Gelände einer Waffenfirma in Deutsch-Wagram festnahmen, nicht gehört zu haben. Er habe, ob seines speziellen Arbeitsplatzes, die vermummten Personen für Terroristen gehalten. Die als Zeugen geladenen Polizisten hatten sich in puncto Lautstärke der Rufe nichts vorzuwerfen, wie sie übereinstimmend schilderten.

Zwei Jahre Freiheitsstrafe lautete das Urteil, wobei nur acht Monate davon unbedingt zu verbüßen sind. Da der 29-Jährige 2017 schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen ist, gab ihm die Richterin „Nehmen Sie’s als Wendepunkt“ mit auf den Weg.

