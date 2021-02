Im Zuge einer Schwerpunktaktion machten die Beamten gemeinsam mit der Suchtmittelgruppe und der Unterstützung des Landeskriminalamtes einen „Pflanzenzüchter“ dingfest. Der verdächtige 29-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen und ist voll geständig. Er wollte seine Spielschulden mit dem Verkaufserlös tilgen.

Chefinspektor und stellvertretender Bezirkspolizei-Kommandant Karl Löffler zur NÖN: „Im Rahmen der Schwerpunktaktion wurden wir auf die Wohnung im Ortsgebiet von Deutsch-Wagram aufmerksam. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Hausdurchsuchung an. Dabei entdeckten wir rund 400 Cannabis-Pflanzen in Vollreife.“ Geerntet hat dann die Exekutive. „Es handelte sich um etwa 10 Kilogramm mit einem Marktwert von ca. 100.000 Euro“, so Löffler. Weitere Ermittlungen zum Fall sind noch im Laufen. Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.