Hilfsaktion: Drei Lkw voll Sachspenden für die Ukraine

Werbung

„Was als kleines Projekt von Pfarrer Peter Paskalis und meinem Team begann, endete als die vermutlich größte Spendenaktion des Bezirks. Quasi über Nacht haben wir beschlossen zu helfen und plötzlich waren da sehr viele Menschen mit großem Herz, die unbedingt mithelfen wollten“, freut sich FPÖ-Gemeinderat Matthias Hittinger.

Es wurden mehrere Tonnen wichtiger Hilfsgüter abgegeben. Darunter seien auch Spenden auch von den umliegenden Gemeinden und Schulen eingetroffen. Manche der Unterstützer seien mehrmals erschienen und hätten noch Produkte nachgereicht, die gefehlt haben.

Zahlreiche Privatpersonen, Betriebe, ein Arzt, eine Apotheke, die FF Obersiebenbrunn und schließlich auch ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger unterstützten die Aktion. Zusammen schaffte man es, drei Lkw – sie wurden ebenfalls gratis zur Verfügung gestellt – randvoll mit Hilfsgütern zu beladen. Am Montag der Vorwoche ging es damit in das Logistikzentrum nach Baptista (Ungarn). Die Güter wurden aufgeteilt und viele verließen das Zentrum auf direktem Weg in die Ukraine.

Hittinger: „Wir waren emotional am Limit“

„Danach waren wir in der Flüchtlingsunterkunft. Die Stimmung im Heim ist gut, es ist sauber und den Menschen geht es einigermaßen gut. Man versucht, ihnen ein normales Leben zu ermöglichen, soweit es eben geht. Wir waren alle emotional am Limit. Man erlebte alle Gefühle auf einmal – vor allem Mitgefühl für jene Menschen, die unschuldig von heute auf morgen alles, was sie besitzen, zurücklassen mussten“, so Hittinger weiter.

Er schließt mit dem Satz: „Es ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen.“

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.