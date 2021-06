„Kürzlich fand in Korneuburg die Auszeichnung für ,klimaaktiv-Gebäude‘ statt. Der neue Kindergarten in der Feldgasse erreichte dabei 976 von 1.000 möglichen Punkten und wurde daher mit ,klimaaktiv-Gold‘ ausgezeichnet“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst. Er und ÖVP-Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer nahmen die Auszeichnung für die Stadtgemeinde entgegen.

„Umweltbewusstsein zeichnet unser Handeln seit vielen Jahren aus. Die Gold-Auszeichnung für unseren neuen Kindergarten, der ein Holzbau ist, mit Erdwärme betrieben wird und eine kontrollierte Raumlüftung mit Wärmerückgewinnung aufweist, hat natürlich auch eine Photovoltaik-Anlage und hervorragende Dämmwerte“, so der Bürgermeister weiter.

Angenehmes Raumklima durch Holz

Vize Schlederer fügt hinzu: „Das Sichtholz in den Gruppenräumen schafft zudem ein angenehmes Ambiente und Raumklima. Wir freuen uns daher über die Auszeichnung, die unsere Bemühungen bestätigt.“ Quirgst und Schlederer verweisen auf bereits seit Längerem in Betrieb befindliche Passivhausgebäude wie Schule und andere Kindergärten sowie viele Gemeindeeinrichtungen, wie Stadtamt, Volksschule, Hauptschulgebäude, Kleinkindbetreuung, Bibliothek, Musikschule welche an die Fernwärme angeschlossen sind. Laufend würden weitere Photovoltaik-Anlagen errichtet.

Insgesamt erhielten in Korneuburg insgesamt 22 fertiggestellte und 26 geplante Bauprojekte aus Niederösterreich ihre Auszeichnung für energieeffiziente und ökologische Bauweise nach „klimaaktiv“-Standard des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie aus den Händen von Sektionschef Jürgen Schneider.

Das Bundesland Niederösterreich gehört, neben Tirol und Wien, mit mehr als 230 ausgezeichneten Bauprojekten zu den drei Bundesländern mit den meisten „klimaaktiv“-Gebäuden.