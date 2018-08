Laut den FP-Gemeinderäten Werner Cermak und Gerhard Gruber gibt es in der Stadtgemeinde ein Drogenproblem. Die beiden Politiker hätten immer wieder Maßnahmen gegen diesbezügliche Aktivitäten im Bereich des Bahnhofes gefordert. Mit VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst, der Polizei und den Streetworkern „Goostav“ seien bereits Gespräche geführt worden, aber passiert sei bis dato nichts.

Am Freitag habe Gruber in der öffentlichen WC-Anlage des Bahnhofs eine offensichtlich gebrauchte Drogen-Spritze gefunden. „Die FPÖ fordert, diesem Treiben durch verstärkte Polizeikontrollen sowie Aufklärungsarbeit der Jugend bzw. der Eltern ein rasches Ende zu setzen“, so Cermak und Gruber unisono.

"Kein Drogenproblem bekannt"

Polizei-Abteilungsinspektor Karl Löffler erklärt: „Es gibt definitiv keinen Drogen-Hotspot beim Bahnhof.“ Auch VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst ist kein Drogenproblem bekannt.

„Ich hatte heute wegen Verkehrsmaßnahmen ein Gespräch mit dem Kommandanten der Polizei-Inspektion. In diesem Zusammenhang haben wir zufällig auch über die Suchtmittelkriminalität gesprochen. Es gibt keine Indizien, dass sich beim Bahnhof eine derartige Szene befindet“, so der Stadtchef. Vor einigen Monaten habe man eine Spritze beim Schulsportgelände gefunden, in diesem Zusammenhang seien auch Gespräche mit der FPÖ geführt worden. Aber im konkreten Fall habe man nicht mit ihm gesprochen.

Peter Nöbauer von den Streetworkern „Goostav“ ist der Bahnhof als Jugendtreffpunkt bekannt: „Wir sind immer wieder vor Ort und arbeiten mit den Kids. Der Gebrauch von harten Drogen, die mit Spritzen verabreicht werden, ist uns nicht bekannt.“ Dass sich dort ein Drogen-Hotspot befinde, sei schwer übertrieben. Seitens der Streetworker arbeite man präventiv.