Vor wenigen Tagen kam es auf dem Spielplatz am Lindenhof zu dramatischen Szenen: Christine K. (62) ging mit ihrem Vierbeiner Gassi, als sich plötzlich der kräftige Hund einer jungen Frau, die sich am Spielplatz befand und mit ihrem Handy hantierte, von der Leine losriss und auf das Tier von Christine K. zustürmte.

In der Angst um ihren Vierbeiner ging die 62-Jährige dazwischen und bezahlte dies mit einem Biss in den Fuß. Dem nicht genug: Der fremde Hund biss Christine K. anschließend auch noch in die Hand. Rettung und Polizei rückten aus – die junge Frau wurde ausgeforscht und die Verletzte mit zwei Bisswunden ins Krankenhaus Korneuburg gebracht.

Auch der Biss in den Fuß erwies sich als sehr schmerzhaft. Die Frau muss öfter zur Wundspülung ins Spital. | privat

Die Wunden erwiesen sich im späteren Verlauf als äußerst hartnäckig – Christine K. muss noch öfter zur Nachbehandlung. Das Opfer der Attacke richtet einen Appell an alle Hundebesitzer: „Bitte haltet eure Vierbeiner vom Spielplatz fern. Der Zwischenfall hätte noch viel schlimmer ausgehen können, wenn ein Kind beteiligt gewesen wäre.“