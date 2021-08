Hunderte Menschen demonstrierten am Samstag (21.8.) für einen raschen Bau der Marchfeldschnellstraße (S8). Dort, wo sich täglich rund 35.000 Autos – an Kreuzungen sind es sogar an die 40.000 Fahrzeuge – bewegen, waren am Samstagvormittag rund 500 Menschen unterwegs, um ihren Unmut über die Evaluierungspläne der Grünen-Ministerin Leonore Gewessler (Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie) kundzutun.

Wie berichtet, hatte Gewessler einige Straßenbauvorhaben vorerst auf Eis gelegt, um sie im Oktober nochmals prüfen zu lassen. „Wir werden seit 15 Jahren hingehalten. Diese Evaluierung ist lächerlich“, sagte SPÖ-Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl.

ÖVP-Schleritzko: "Wir werden papierlt, wenn es um die S8 geht!"

ÖVP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko war ebenfalls bei den Demonstranten. Er spricht von einem unrühmlichen Jubiläum: „Zehn Jahre UVP – wir werden papierlt, wenn es um die S8 geht", spricht er davon, dass die Umweltverträglichketisprüfung vor zehn Jahren begonnen hat.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner meinte, dass sich viele Pendler den täglichen Weg nach Wien ersparen könnten, weil sich durch die S8 mehr Betriebe in der Region ansiedeln würden. Auch die Dritte Landtagspräsidentin Karin Renner (SPÖ) – sie lebt in Markgrafneusiedl – pochte auf eine rasche Umsetzung des Bauvorhabens. ÖVP-Landtagsabgeordneter René Lobner und Deutsch-Wagrams ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst sprachen sich ebenfalls für einen schnellen Bau aus.

Dass das Thema S8 die ganze Region betrifft, zeigte das Bild, das sich in Deutsch-Wagram bot: Die Bürgermeister aus den Nachbargemeinden waren ebenfalls Anwesend, um die Demonstration, die von SPÖ-Gemeinderat Gustav Ewald als Privatperson organisiert wurde, zu unterstützen.