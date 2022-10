Keine Bodenschwellen gegen Raser in der Röntgengasse

Der freie Gemeinderat Werner Cermak ärgert sich, weil eine von ihm und zwei Drittel der Bewohner der Röntgengasse geforderte Petition im zuständigen Ausschuss als „nicht notwendig“ erachtet wurde. „Durch unsere Gasse rasen unzählige Autos trotz einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h“, so der Mandatar im NÖN-Gespräch. Die Pkw würden zu den angrenzenden Pferdeställen oder zum Golfplatz fahren.

Cermak und seine Mitstreiter fordern mehrere Bodenschwellen zur Reduzierung der Geschwindigkeit. Da die Petition bereits im Ausschuss mit den Stimmen der ÖVP, SPÖ, !wir und Grünen abgeschmettert worden war, wurde sie auch im Gemeinderat nicht berücksichtigt. „Ich hoffe inständig, dass es nicht zu einem schweren Unfall in unserer Gasse kommt“, so Cermak weiter.

ÖVP-Verkehrsstadtrat Markus Mentl-Weigl erklärt: „Das Thema wurde im Infrastruktur-Ausschuss behandelt und es wurde einstimmig entschieden, dass Bodenschwellen in einzelnen Gassen nicht zielführend für eine ganzheitliche Problemlösung sind.“ Bodenschwellen würden zwar in bestimmten Bereichen die Geschwindigkeit drosseln, das Problem aber in andere Gassen ohne Schwellen verlagern.

„Mir ist bewusst, dass wir in einigen Bereichen ein Problem mit zu hohen Fahrgeschwindigkeiten haben, aber um dieses in den Griff zu bekommen, bedarf es eines großräumigeren Konzepts. Dazu gab es auch schon Gespräche mit Experten. Wir arbeiten weiter dran“, schließt der Verkehrsstadtrat.

