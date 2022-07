Keine Sommerpause: Kindergarten bleibt geöffnet

Werbung

Der Kindergarten in der Schulallee bleibt den ganzen Sommer über für die Kids geöffnet. „Wie schon die letzten beiden Jahre macht der Kindergarten keine dreiwöchige Sommerpause. Die Zeiten sind herausfordernd und wir wollen die Eltern hiermit besonders in Hinblick auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen“, erklärt Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger gegenüber der NÖN.

Normalerweise schließen die meisten Kindergärten in Niederösterreich in den mittleren drei Ferienwochen. „Dieses Jahr gibt es für alle jene das zusätzliche Angebot, auch in der vierten, fünften oder sechsten Ferienwoche ihre Kleinen unterzubringen“, ergänzt Vizebürgermeisterin Andrea Schlederer.

Bildungsgemeinderätin Miriam Husz fügt hinzu: „Als Mutter habe ich viel Kontakt mit anderen Eltern und kenne daher die Sorgen sehr gut. Die Pandemie hat viele Mütter und Väter vor besondere Herausforderungen gestellt. Es musste vermehrt Urlaub genommen werden.“ Dass das Angebot nötig ist, habe eine Bedarfserhebung ergeben.

Es würde genügend Eltern geben, die das zusätzliche Angebot in den Ferienwochen für ihre Kinder in Anspruch nehmen werden. Nur mehr wenige Plätze seien frei.

