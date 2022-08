„Kinder sind in Gefahr“: !wir warnt vor Verkehr bei Bushaltestelle

Werbung

Der Schulstart rückt immer näher, was auch die kritischen Stimmen rund um die versprochenen Sicherheitsmaßnahmen bei der Bushaltestelle in der Bockfließer Straße lauter werden lässt. Darunter fallen sogenannte „Haifischzähne“ vor den Gefährdungsbereichen, Hinweiszeichen an geeigneten Stellen sowie eine Geschwindigkeitsreduzierung bzw. eine Verkehrsinsel.

Bis dato konnte die Gemeinde diese Maßnahmen noch nicht in die Tat umsetzen, was !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister dazu veranlasst, nun Druck auf die Gemeinde auszuüben: „Die !wir wird am Tag des Schulstarts um Punkt 6.30 Uhr frühmorgens ganz genau auf diesen noch nicht entschärften Verkehrsgefährdungspunkt in unserer Stadt schauen. Sollten zu diesem Zeitpunkt noch keine Schritte gesetzt worden sein, werden wir alles dafür tun, dass die versprochenen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit so schnell wie möglich umgesetzt werden.“

Bürgermeisterin weist Kritik zurück: „Land ist am Zug“

ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger weist die Kritik im NÖN-Gespräch zurück und geht näher auf den aktuellen Stand der Dinge ein: „Hachmeister stellt sich das alles zu einfach vor. Bei der Bockfließer Straße handelt es sich um eine Landesstraße, was zur Folge hat, dass wir aufgrund einer Verordnung nicht ohne Absprache mit dem Land NÖ irgendwelche Schritte setzen dürfen. Das letzte Wort liegt somit beim Land.“

Noch vor Beginn des Sommers habe die Gemeinde dem Land bereits ihre Vorschläge zur Verkehrssicherung unterbreitet: „Unser Einschreiten im Mai war essenziell für diese Causa. Bereits damals hätte das Land die Option gehabt, uns mit der Umsetzung der besagten Sicherheitsmaßnahmen zu beauftragen.“

Da dies aber nicht geschehen sei, habe man nun wenig handhabe in dieser Causa. „Zudem hat uns die Straßenmeisterei versprochen, dass sie sich der thematisierten Gefahrenzone rechtzeitig widmen wird. Ich bin überzeugt davon, dass sich das noch vor dem Schulstart Anfang September ausgehen wird“, so die Stadtchefin abschließend.

