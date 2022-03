Kindergarten soll errichtet werden

Werbung

In der Stadt könnte ein neuer Kindergarten entstehen. Am Mittwoch soll ein Grundsatzbeschluss dafür im Gemeinderat gefasst werden.

„Wir haben sehr viele Zuzügler. Den Kindergarten zu bauen, ist für die Infrastruktur der Stadtgemeinde absolut wichtig“, so ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger im NÖN-Telefonat. Vorerst will man aber mit zwei Provisorien über die Runden kommen.

Laut der Bürgermeisterin sollen im bestehenden Kindergarten am Tulpenweg im April und im September jeweils eine Gruppe behelfsmäßig installiert werden. Doch zurück zum Neubau: Das Land habe bereits mittels Bescheid einem solchen zugestimmt. Wo der Kindergarten allerdings entstehen soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Es würden mehrere mögliche Standorte zur Auswahl stehen.

„Diesbezüglich habe ich meine Präferenzen. In der Gegend, wo ich den Neubau gerne hätte, wären viele Kinder, die altersmäßig in einen solchen Kindergarten passen würden“, so die Stadtchefin weiter.

Derzeit gibt es in der Stadt 18 Kindergartengruppen, ab September – mit den Provisorien – wären es 20. Mit dem Neubau der neuen Betreuungsstätte hätte Deutsch-Wagram um vier Gruppen und eine Kleinkindergruppe mehr.

