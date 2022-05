Dieb mit „Herz“ identifiziert

Werbung Gänserndorf Anzeige 13. Mai: Startschuss Viertelfestival NÖ

Eine resolute Angestellte (54) eines Schuhgeschäfts in Mistelbach setzte am 15. Februar dieses Jahres einer Diebstahlserie eines Tschechen (27) ein Ende, die Ende August 2021 begonnen hatte.

Bis dahin spezialisierte sich der 27-Jährige, gemeinsam mit Komplizen, bei insgesamt neun Diebstählen auf hochpreisige Parfüms: So am 27. August 2021 in Wolkersdorf, am 31. August in Deutsch-Wagram und sowohl am 12. November 2021 als auch am 7. Februar in Mistelbach: Gesamtschaden 2.300 Euro.

Die von Verfahrenshelferin Daniela Schiesl-Müller in ihrem Eröffnungsplädoyer prognostizierte geständige Verantwortung löste der Tscheche ein. Unumwunden gestand er vor Richter Martin Bodner die Diebstähle, auch die Verwendung einer mit Alufolie präparierten Tasche leugnete er nicht.

Tasche hatte Wiedererkennungswert

Diese sei ihm schließlich zum Verhängnis geworden, da sie mit einem auffällig großen Herz mit großem „Wiedererkennungswert“ bedruckt gewesen sei, wie der Richter dem Akt entnahm.

Ein auffälliges Tattoo des Angeklagten, das wie die Tasche auf den Aufnahmen der diversen Überwachungskameras gut ersichtlich ist, erleichterte den Behörden die Identifizierung bei der Festnahme am 15. Februar. Ein kleiner Teil der Beute konnte im Zuge der Ermittlungen sichergestellt und retourniert werden. Der Rest wurde laut Angeklagtem in Drogen investiert.

Für die – von der Staatsanwaltschaft – als gewerbsmäßige Diebstähle angeklagten Taten wurde der 27-Jährige zu 18 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt, gegen das er „100 Prozent keine Berufung einlegen“ wollte.

