Deutsch-Wagram/Korneuburg Ein unmoralisches Angebot: Wegen Beamten-Bestechung vor Gericht

Lesezeit: 3 Min CP Christian Pfeiffer

Landesgericht Korneuburg Foto: NOEN, APA

O b er denn nicht 50 Euro für die Kaffeekasse spenden könne und man könne alles vergessen. Dieser fatale Satz brachte einen in Berlin lebenden Bosnier (47) ans Landesgericht Korneuburg. Denn das „unmoralische Angebot“ erging an zwei Polizisten während einer Fahrzeugüberprüfung in Deutsch-Wagram. Vorgeworfen wurde ihm am Landesgericht Korneuburg von Staatsanwalt Stefan Dunkl daher Bestechung und die Anstiftung der Beamten zum Missbrauch der Amtsgewalt.