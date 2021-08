Die Einvernahme des 35-jährigen Angeklagten vor Richter Martin Bodner am Landesgericht Korneuburg begann erst mal mit einer ganzen Latte an Beschuldigungen, dem – laut Staatsanwaltschaft – Opfer gegenüber.

Dieses habe den Lokalbesitzer, während es bei ihm Renovierungsarbeiten in den privaten Wohnräumen durchführte, bestohlen, den Arbeitskollegen um dessen Anteil an der Bezahlung geprellt und sei ständig unter dem Einfluss von Drogen gestanden.

Abgesehen davon, dass Bodner den Selbstständigen darauf hinwies, dass falsche Verdächtigungen juristische Folgen nach sich ziehen könnten, war er von der Empörung des Mannes aufgrund des unterstellten Drogenkonsums überrascht.

Richter wurde unzählige Male unterbrochen

Überhaupt hatte der 35-Jährige Defizite im Bereich Gesprächskultur. Bodner hatte es verhältnismäßig schwer, den Sachverhalt vom 13. und 14. Mai dieses Jahres in Deutsch-Wagram zu erfragen. Sein Ergebnis, nachdem er unzählige Male unterbrochen wurde: Am 13. Mai kam es zu einer Begegnung des Angeklagten mit dem Opfer und dessen Vater, in deren Folge er „schiach reagiert“ habe, wie er zugab.

Damit meinte er, dass er das Auto der beiden abgedrängt und zum Stehenbleiben gezwungen habe, etliche Drohungen gegen die beiden Männer ausgestoßen und schließlich in Richtung des Beifahrers ins Auto gespuckt habe. Am nächsten Tag habe er dann auch die Freundin des Opfers übers Telefon wüst beschimpft und dabei sogar bedroht.

„Es ist ihm zu viel geworden“, sagte die 20-jährige Mechatronikerin und meinte, dass die Beziehung seit ihrer Anzeige bei der Polizei zu Ende sei. Vielleicht war das der Grund, warum er und dessen Vater nicht zur Verhandlung erschienen und dadurch eine Vertagung auf den 20. September notwendig wurde.

Die Aussage der jungen Frau kommentierte der 35-Jährige jedenfalls mit den Worten: „Wenn Sie das glauben, werd’ ich auch Richter.“ Die nüchtern vorgetragene Replik des Angesprochenen: „Wir sehen uns bald wieder.“