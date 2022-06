Kritik an Ausschreibung: Steht Gewinner fest?

Werbung

!wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister kritisiert die Ausschreibung für den Ausbau des Glasfasernetzes in der Stadt. „Ein interessanter Versuch vom Infrastruktur-Stadtrat Markus Mentl-Weigl (ÖVP, Anm.) mit einer Art Pseudo-Ausschreibung, bei der der Sieger längst feststeht, der Deutsch-Wagramer Bevölkerung versucht weiszumachen, dass es hier eine Art Wettbewerb zwischen Breitband-Anbietern gebe“, so Hachmeister.

Zur Erinnerung: In der Vorwoche berichtete Mentl-Weigl von zwei Anbietern, A1 und ÖGIG (österreichische Glasfaser-Infrastruktur-Gesellschaft), die für den Ausbau des Netzes in Frage kommen.

Hachmeister ortet Interessenskonflikt

Er organisierte auch einen Vorstellungstermin für alle politischen Fraktionen. Hachmeister ortet einen Interessenskonflikt bei Mentl-Weigl, der im Hauptberuf bei A1 beschäftigt ist. „Normalerweise nimmt man in Verantwortlichkeit als Stadtrat solch ein Thema nicht einmal mit der Kneifzange in die Hand, sondern spricht sich bereits im Vorfeld in den Führungsgremien der Stadt unter Verweis auf bestehende Compliance-Richtlinien seines Dienstgebers mit Bürgermeisterin und Kollegen ab“, so Hachmeister.

Man könnte diesen Akt zum Beispiel dem Finanzstadtrat oder direkt der Bürgermeisterin selbst überlassen. Compliance-Richtlinien beschreiben, welches Verhalten Mitarbeiter – beispielsweise gegenüber Kunden oder Geschäftspartnern – einhalten müssen.

Bedenklich finde ich es, dass Hachmeister selbst nicht an der Präsentation teilnahm.“

Markus Mentl-Weigl, ÖVP-Stadtrat

Mentl-Weigl war trotz seiner Corona-Erkrankung bereit, eine Stellungnahme abzugeben: „ Zur Präsentation der beiden Breitbandanbieter hat Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger am 18. Mai persönlich geladen. Ich – als A1-Mitarbeiter – und Gemeinderat Wolfgang Felber (ÖVP, Anm.) – als ÖGIG-Mitarbeiter – waren selbst nicht anwesend. Bedenklich finde ich allerdings, dass auch Hachmeister und die gesamte !wir-Bürgerliste nicht dabei waren. Dies zeigt für mich klares Desinteresse an der Sache selbst.“

Mentl-Weigl habe sich in den Vorab-Diskussionen rund um das Thema in der Stadtratssitzung für befangen erklärt und den Saal verlassen. Auch mit seinem Dienstgeber habe er Rücksprache gehalten und die Antwort erhalten, dass er jeden Schritt konform mit den Compliance-Richtlinien gesetzt habe. Für beide Mandatare, Mentl-Weigl und Felber, stehe der Glasfaserausbau für die Stadtgemeinde im Vordergrund – egal, wer die dabei ausführende Firma sein werde.

Das Thema ist – wie von Mentl-Weigl bereits in der Vorwoche angekündigt – unter anderem auch auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung, die heute, Mittwoch, im Stadtamt über die Bühne geht. Dabei soll auch entschieden werden, wer von den beiden Anbietern schlussendlich den Zuschlag für den Netzausbau bekommen wird.

