Mit großer Freude verkündet VP-Stadtrat Franz Spehn das erste Event des Kulturausschusses nach der Coronakrise. Am Sonntag, den 21. Juni, um 9.30 Uhr wird im Erzherzog-Carl-Haus (Heimat- und Napoleonmuseum) die Veranstaltung „Yoga und Picknick“ mit Sabrina Schrottmeyer über die Bühne gehen.

Weitere Yoga-Kurse sollen folgen. Am 4. Juni plant Spehn eine Bierverkostung, die ebenfalls im Erzherzog-Carl-Haus über die Bühne gehen wird.

Der Museumsbetrieb startet am 5 Juli. Neben dem Heimat- und Napoleonmuseum wird auch das an das Bahnhofsgebäude angrenzende Eisenbahnmuseum feierlich eröffnet. „Größere Events plane ich erst ab September, um sicherzugehen, dass sie auch stattfinden können. Für heuer sind noch einige Überraschungen geplant“, so Spehn, der die Katze partout nicht aus dem Sack lassen will, im NÖN-Telefonat.

Rund 8.000 Besucher und 130 Events jährlich

Der Kulturstadtrat ist seit 2009 im Amt und organisiert jährlich zwischen 100 und 130 Veranstaltungen, die von rund 8.000 Menschen besucht werden.

Darunter waren zahlreiche Highlights, wie z. B. Kabarettabende mit bekannten Stars, Musicals, Kinderveranstaltungen, Oster- und Weihnachtsevents sowie Neujahrskonzerte.

„Es ist an der Zeit, dass die Kultur wieder anzulaufen beginnt. Viele Menschen haben zu mir gesagt, dass sie in der Zeit der Krise etwas vermisst haben“, so der Stadtrat. Und weiter: „Im Laufe meiner Tätigkeit für die Kultur der Stadtgemeinde habe ich immer wieder versucht, Leben ins Museum zu bringen. Die Menschen kommen dann zu einer Vernissage oder zum Yoga ins Haus und lernen dabei auch das Museum kennen“, so Spehn abschließend.