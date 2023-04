L6: Jetzt geht's unter der Eisenbahn durch

Das Warten am geschlossenen Schranken gehört auf der L6 in Deutsch-Wagram endgültig der Vergangenheit an. Nach rund 15 Monaten Bauzeit und sechs Monaten Straßensperre wurde die neue Unterführung nun offiziell eröffnet. Im Rahmen des Nordbahn-Ausbaus werden alle 18 Eisenbahnkreuzungen aufgelassen und nach Möglichkeit durch Unter- oder Überführungen bzw. Begleitwege ersetzt. In Deutsch-Wagram haben die ÖBB nun die erste Unterführung fertiggestellt.

„Jede Eisenbahnkreuzung weniger bedeutet mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene", betont Reinhold Hödl, Geschäftsbereichsleiter für Projekte Neu-/Ausbau der ÖBB-Infrastruktur und ergänzt: "Deshalb werden wir beim Ausbau der Nordbahn, der insgesamt mehr Komfort für unsere Fahrgäste, ein dichteres Angebot bei der S-Bahn und kürzere Fahrzeiten im Fernverkehr bringt, auch alle noch verbliebenen Eisenbahnkreuzungen bis Bernhardsthal auflassen."

Weitere Arbeiten in Deutsch-Wagram sind geplant oder finden bereits statt

Wie die Bundesbahnen mitteilen, wird es Einschränkungen durch die Arbeiten am Ausbau der Nordbahn in Deutsch-Wagram und Umgebung auch in nächster Zeit geben: Die bestehende Straßenbrücke der Bockfließer Straße über die Nordbahn wird voraussichtlich von Oktober 2023 bis Dezember 2024 erneuert. Darüber hinaus wird auch die Eisenbahnkreuzung beim Wirtschaftsweg zwischen Aderklaa und Deutsch-Wagram aufgelassen. Als Ersatz ist hier eine Überführung vorgesehen. Die Arbeiten dafür sollen voraussichtlich im Juli 2023 starten. Im Bereich von Deutsch-Wagram bis Strasshof finden bis Anfang September Arbeiten am Gleiskörper und an der Oberleitung statt. Dafür werden auch Fundamente für Oberleitungsmasten in den Boden gerammt und abschnittsweise Lärmschutzwände errichtet. In der Haltestelle Helmahof finden derzeit Modernisierungsarbeiten statt.

Die ÖBB versprechen einen dichteren S-Bahn-Takt und kürzere Fahrzeiten

Durch den Ausbau der Nordbahn steht den Pendler bis Gänserndorf nach der Fertigstellung ein dichterer S-Bahn-Takt zur Verfügung. Das Park&Ride-Angebot soll entlang der gesamten Strecke ausgebaut werden. Laut den ÖBB soll sich der Schallschutz für Anrainer deutlich verbessern. Die Fahrzeiten sollen sich verkürzen. Die südmährische Grenzstadt Břeclav soll von Wien aus in einer Dreiviertelstunde erreichbar sein. Nach Prag ist – mit dem Ausbau der Nordbahn und weiteren Ausbauten in Tschechien – eine Fahrzeit von drei Stunden und 45 Minuten geplant. Damit ist der Ausbau der Nordbahn auch ein Teil der Via Vindobona, einer geplanten Hochleistungs-Bahnverbindung zwischen Wien und Berlin.

