Lions halfen Klavierspielerin aus Ukraine

Yeva Kushnir ist elf Jahre alt. Sie musste wegen des Krieges in der Ukraine flüchten. Seit Kurzem lebt das Mädchen gemeinsam mit seiner Mutter bei einer Familie in Deutsch-Wagram. Yevas große Leidenschaft ist das Klavierspielen, aber leider fehlte ein Klavier zum Üben.

Ihr Talent fiel auch in der Musikschule Deutsch-Wagram auf. Lehrer Siegmar Brecher stellte dem Mädchen sein Klavier zur Verfügung – doch dieses stand in einer Wohnung in Wien. Lehrerin Marita Rohregger organisierte deshalb den Transport des Instruments nach Deutsch-Wagram. Der Lions-Club sorgte für die nötige Finanzierung.

Die junge Klavierspielerin ist überwältigt von der Unterstützung und dankt allen ihren Helfern.

