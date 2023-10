Lkw kippte in Kurve um und schlitterte in Pkw

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Montag gegen 8.15 Uhr auf der B8 bei der Ausfahrt der S2. Ein Lkw kam in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, kippte um und schlitterte in einen entgegenkommenden Pkw. Schließlich rutschen beide dann noch gegen ein Straßenschild. Der Lkw-Lenker war im Fahrzeug eingeklemmt und musste herausgeschnitten werden. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in ein Krankenhaus geflogen, der Pkw-Lenker mit der Rettung ins Spital gebracht. Beide waren schwer verletzt. Die Unfallstelle war bis in den Nachmittag gesperrt. Im gesamten Bereich kam es zu umfangreichen Verkehrsstaus.