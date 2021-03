Bei Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung, die am Montag in der Vorwoche über die Bühne ging, schien es so, als sei die Welt noch in Ordnung: Nur ein Mandatar fehlte und das Gremium war beschlussfähig. Doch der Schein sollte trügen. Nach dem Tagesordnungspunkt fünf von elf – die Uhr zeigte bereits fast eine Stunde nach Mitternacht – war nach einer Sitzungsunterbrechung ein Großteil der Mandatare, darunter mehrere der ÖVP, einer der FPÖ und einer der Grünen, plötzlich weg. Man war nicht mehr beschlussfähig und ÖVP-Bürgermeister Friedrich Quirgst schloss die Sitzung um 0.55 Uhr.

Wie die NÖN berichtete, war auch die von SPÖ und !wir verlangte Sitzung am 11. Februar aufgrund abwesender Stadtpolitiker gescheitert.

Doch zurück zur aktuellen Debatte: Unter anderem Bushaltestellen standen diesmal auf der Tagesordnung. Der Zustand der bestehenden und die neu geplante Haltestelle in der Bockfließer Straße waren Gegenstand heftiger Diskussionen.

SPÖ-Gemeinderat Gustav Ewald meinte: „Von allen Haltestellen im Gemeindegebiet sind nur drei in Ordnung. Alle anderen entsprechen nicht mehr den technischen Voraussetzungen.“ !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister schlug vor, sich an einem bestehenden Leitfaden des Landes NÖ, der genau beschreibt, wie eine Haltestelle ausgerüstet sein sollte, zu orientieren.

Dann verlagerte sich die Diskussion auf die geplante neue Haltestelle in der Bockfließer Straße: Ewald stellte den Antrag, der anwesenden Anrainerin Melanie Roisel das Rederecht zu erteilen, da diese Sicherheitsbedenken äußerte und sogar Unterschriften gegen die Haltestelle gesammelt hatte (siehe NÖN-Ausgabe 8/2021).

Während die Oppositionsparteien dafür stimmten, enthielt sich die ÖVP der Stimme: Es stand 15 zu 15: also abgelehnt. Roisels Bedenken sollten nicht angehört werden. „Wie kann man sich bei einer Abstimmung über ein Rederecht der Stimme enthalten? Entweder man will, dass jemand spricht, oder man will es nicht“, so !wir-Stadtrat Peter Lauppert.

„Der Bürgermeister lässt nicht einmal Anrainer zu Wort kommen, sie sind ihm egal“, kommentierte Ewald die Abstimmung und ließ nochmals aufhorchen: „Wie ich gehört habe, soll ÖVP-Stadtrat Johannes Kozlik sogar selbst vorgeschlagen haben, eine Betroffene reden zu lassen.“ Kozlik widersprach heftig, schließlich stellte sich heraus, dass ÖVP-Stadträtin Ulla Mühl-Hittinger diese Aussage getätigt hatte.

Zurück zur geplanten Haltestelle: Für die SPÖ und !wir ist die Haltestelle dort zu wenig sicher, weil Kfz-Lenker in diesem Bereich häufig die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h missachten würden. Auch einige Parkplätze würden durch den Bau der Haltestelle verloren gehen.

!wir-Bürgerliste forderte eine Volksbefragung

SPÖ-Gemeinderat Harald Nikitscher beantragte, dass der Punkt im zuständigen Ausschuss nochmals behandelt werden soll. !wir-Gemeinderat Gunter Hiermann forderte eine Volksbefragung zu diesem Thema.

„Diese Haltestelle wird von zwei Buslinien eingehalten und dort errichtet, wo viele Menschen wohnen. Auch mit der Straßenmeisterei wurden Gespräche geführt und der Standort wurde für gut befunden“, so Stadtchef Quirgst. Weiters soll ein Gutachter das Projekt befürwortet haben. Laut dem Bürgermeister hat auch die Polizei dort keine übermäßig häufigen Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt.

„Parkplätze werden geschaffen, dies war auch ein Anliegen der Anrainer“, so Kozlik, der sogar Fotos vorzeigte, die belegen sollten, dass es am Abend genügend freie Plätze dort gibt. Der Antrag wurde schließlich mit den Stimmen der Volkspartei, der Grünen und der FPÖ beschlossen, während Gegenanträge allesamt abgelehnt worden waren.