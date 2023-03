„Marchfeld mobil“: Keine Fahrten mehr in der Stadt

Der Ausstieg aus dem Marchfeld-mobil in Deutsch-Wagram sorgte für einige Verwirrung. Wie Mobilitätsbeauftragter Stadtrat Johannes Kozlik berichtet, wird immer wieder angefragt, ob ab Samstag, 1. April – mit Beginn der Wirksamkeit der Einstellung – Fahrten möglich sind und wohin man sich mit dem Taxi befördern lassen kann. Auch auf der Social-Media-Plattform Facebook gibt es diesbezügliche Kommentare. „Fahrten von und nach Deutsch-Wagram sind möglich. Nur innerhalb der Stadtgemeinde fährt das Marchfeld-mobil nicht mehr, so Kozlik im NÖN-Telefonat. Die Haltestellen, die von auswärts angefahren werden bzw. von denen man in andere Orte fahren kann, sind:

MA 029: Deutsch-Wagram - Bahnhof Helmahof

MA 040: Deutsch-Wagram - Einkaufszentrum Apotheke

MA 043: Deutsch-Wagram - Bahnhof

MA 074: Deutsch-Wagram - Billa/Pagro (Ortsende Richtung Wien)

Der Ausstieg aus dem Marchfeld-mobil wurde im Gemeinderat mehrheitlich beschlossen und soll aus Kostengründen erfolgt sein. „Eine Weiterführung des Marchfeld-mobil hätte für die Stadtgemeinde eine Kostensteigerung von rund 30 Prozent bedeutet, während zeitgleich die Nutzung deutlich zurückgegangen ist und immer öfters über Qualitätsprobleme berichtet wurde“, erklärt der Stadtrat.

Zum Zeitpunkt des Beschlusses hätte es die Option für die Teilnahme an einem Nachfolgesammeltaxi des Verkehrsverbund Ostregion (VOR) gegeben, doch laut Kozlik hätte der VOR die Ausschreibung dafür aus unbekannten Gründen zurückgezogen. „Klar ist, dass ich mich weiter für eine Attraktivierung des Mobilitätsangebots einsetzen werde. Hierzu gibt es auch schon Gespräche mit dem VOR“, schließt der Mobilitätsbeauftragte.

