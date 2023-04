Spargelsaison läuft langsam an

Bei der Spargelgala in der Vorwoche hatte Marchfelderhof-Chef Peter Großmann mit den gelieferten Mengen noch etwas zu kämpfen. „Unser Stammlieferant konnte die benötigten Mengen noch nicht bereitstellen. Der Grund dafür war das kalte Wetter in der vorletzten Woche“, so Großmann. Doch jetzt dürften alle Probleme gelöst sein. In den letzten Tagen strahlte die Sonne auf die Felder und trieb das Wachstum rasch voran.

Das Küchenteam hat die Spargelschäler geschliffen und steht bereit

„Mein Küchenteam unter der Leitung von Küchenchef Christian Langer hat die Spargelschäler geschliffen und sieht hochmotiviert den kommenden Spargel-Schlemmerwochen entgegen“, fügt der Gastronom hinzu. Laut seinem Haus- und Hoflieferanten Dietrich Iser könnte die Spargelsaison heuer nicht, wie üblich, bis Mitte Juni dauern, sondern sich um zwei Wochen verlängern. Die Feinschmecker und Spargelfreunde wird's freuen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.