Meeting in luftiger Höhe

Ein einzigartiger Ausblick bot sich der Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer in 100 Metern Höhe auf einem Windrad der WEB Windenergie im Windpark Spannberg. Die Politikerin tauschte bei ihrem Besuch mit WEB-Vorstand Frank Dumeier Gedanken zur Bewältigung der Klimakrise aus.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen dabei das jüngst beschlossene Erneuerbare-Ausbau-Gesetz (EAG) sowie die nachhaltige Stromproduktion aus Wind und Sonne. „Auch in der Stadtgemeinde ist bereits eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft im Entstehen. Wenn sich Erzeuger und Verbraucher zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, ersparen sie sich Netzgebühren. Davon kann auch die Gemeinde profitieren“, berichtet Bergauer.

„Der Weg in eine nachhaltige Zukunft gelingt uns nur mit einem engen Schulterschluss. Mit dem EAG wurde eine starke Basis dafür geschaffen. Jetzt heißt es, dieses Gesetz mit Leben zu füllen“, so Dumeier. Zum Abschluss stand noch ein Besuch des in Bau befindlichen Projektes „Spannberg III“ am Programm.