MFG will hier Fuß fassen

Am Vorabend des ersten Geburtstages der Partei MFG (Menschen, Freiheit, Grundrechte) gab man sich am Marktplatz von Deutsch-Wagram bürgernah und informativ.

Die anfangs als „Impfgegner“ oder „Corona-Leugner“ titulierte Bewegung präsentierte sich als bürgernahe Bewegung. Ziel sei es, nachhaltig die politische Struktur in Österreich zu reformieren und mit engagierten Menschen aus der Mitte neue Wege zu wagen. Laut Bezirkssprecher Florian Frühbeiss liegt der Fokus aktuell darauf, eine starke Mitglieder-Struktur aufzubauen.

Anwesend waren auch die Bezirkssprecher Michaela Herites (Mistelbach) und Britta Musil (Korneuburg). Gemeinsam mit Hauptredner Günther Greindl, einem General im Ruhestand, und Lehrer Richard Cieslar informierte man die Anwesenden über diverse politischen Themen in den Bezirken sowie zur aktuellen Situation in den Bezirken.

Auch die bevorstehenden Gemeinderatswahlen in Pillichsdorf (Bezirks Mistelbach) und in Leitzersdorf (Bezirk Korneuburg) waren ebenfalls Thema. Die Partei erreichte bei den jüngsten Landtagswahlen in Oberösterreich 6,3 Prozent und bei den Gemeinderatswahlen in Waidhofen/Ybbs 17,1 Prozent.

