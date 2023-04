Musik-Benefiz für kranke und behinderte Kinder

Der Verein „Kinderlichtblick – Mit Musik zur Menschlichkeit“ präsentiert am Samstag, 22. April mit Unterstützung der Stadtgemeinde eine Benefizveranstaltung im Volkshaus (Arndtstraße 30) unter dem Motto „Schlager von einst und jetzt“. Künstler wie Von Gründorf, der einer der bekanntesten Udo-Jürgens-Interpreten im deutschsprachigen Raum ist, Sabrina May, deren Repertoire von den bekanntesten Musical-Highlights bis hin zu den beliebtesten Hits der Schlagerszene reicht, Regine Pawelka-Oskera, bekannt für ihr umfangreiches Repertoire aus Wienerlied, Swing & Jazz und Musical und die junge Sängerin und Moderatorin Maibritt & Band, die 2018 beim österreichischen Talentewettbewerb „Helden von heute – Falco goes school“, der Falco-Stiftung den Best Performance Award gewann, werden unentgeltlich mitwirken.

Verein unterstützt kranke und behinderte Kinder in finanziellen Notlagen

Mit dabei sind auch Kurt Leimer und Sandra Kramer, die ihr Publikum immer wieder mit auf eine musikalische Reise in die Schlagerwelt nehmen. Auch sie werden für die gute Sache auftreten. Beginn ist um 16 Uhr (Einlass 15.30 Uhr). Es wird eine Tombola mit tollen Preisen und in der Pause ein Buffet geben. Tickets für die Veranstaltung um Euro 15 Euro sind unter der Telefonnummer 0664/637 42 18 erhältlich. Der Verein Kinderlichtblick (https://kinderlichtblick2012.jimdofree.com/) setzt sich unermüdlich für schwerkranke Kinder ein und hat sich zum Ziel gesetzt, kranke und behinderte Kinder in finanziellen Notlagen zu unterstützen, sowie dringend benötigte Therapien und Heilbehelfe, wenn sie die Krankenkasse, der Staat oder andere Hilfsorganisationen nicht übernehmen, mitzufinanzieren.

