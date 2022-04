Muss Spielplatz dem neuen Kindergarten weichen?

Werbung

Die Gemeinderatsfraktion !wir fordert, dass der Spielplatz in der Adalbert-Stifter-Gasse erhalten bleibt und nicht dem geplanten neuen Kindergarten zum Opfer fällt. wir! wird deshalb einen Initiativantrag im Stadtparlament einbringen. Bereits am ersten Vormittag der Unterschriftensammlung konnte mehr als die Hälfte der notwendigen 123 Signaturen gesammelt werden.

Wie die NÖN berichtete, soll in der Ferdinand-Freiligrath-Straße eine 4-gruppige Betreuungsstätte für Kinder entstehen. Im Gemeinderat wurde ein entsprechender Grundsatzbeschluss bereits gefasst. Haken an der Sache: Auf dem betroffenen Grundstück befindet sich ein Spielplatz mit Fußballfläche.

!wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister: „Wir verlangen, dass der Beschluss aufgehoben wird und ein anderer Standort gesucht wird.“ Nur wenn wirklich kein Alternativstandort gefunden werde, solle der Kindergarten wie derzeit geplant errichtet werden.

Hachmeister: „Aber nur auf maximal 2/5 der jetzigen Fläche. Der beliebte Fußballplatz und die Bäume müssen auf jeden Fall erhalten bleiben.“ Das langfristige Ziel sei, das gesamte Areal als parkähnliche Spiel- und Freizeitfläche für die Anrainer zu erhalten bzw. auszubauen – in Anlehnung an den Sahulkapark.

ÖVP: „Spielplatz bleibt natürlich erhalten“

ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger kann die Aufregung bei der !wir-Partei nicht nachvollziehen: „Entgegen der laufenden Gerüchte bleibt der Spielplatz erhalten und für die Öffentlichkeit zugänglich.“ Die Stadtchefin erklärt: „Der Bedarf für einen neuen Kindergarten ist gegeben und das besagte Grundstück wurde als bester Standort festgelegt.“

Die Liegenschaft habe bereits die richtige Widmung und befinde sich im Eigentum der Stadtgemeinde Es werde auch versucht, die Fußballwiese an diesem Ort zu erhalten. Dies könne aber erst dann sicher zugesagt werden, wenn die Planungen, die in den kommenden Wochen beginnen, vorliegen, so Mühl-Hittinger.

Sollte die Fußballwiese tatsächlich weichen müssen, werde diese auf jeden Fall auf einem anderen Platz errichtet, ergänzt ÖVP-Verkehrsstadtrat Markus Mentl-Weigl: „Hinsichtlich des Bedarfs einer Fußballwiese herrscht parteiübergreifende Einigkeit.“

