Die SPÖ wehrt sich gegen den Vorwurf der ÖVP, den Betreiber des Nahversorgers im neu errichteten Gebäude am Marktplatz zu diskreditieren. Wie die NÖN berichtete, machte VP-Gemeinderat Herbert Savonith den Roten Vorwürfe, weil sie in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments gegen den Nahversorger gestimmt hätten.

„Wir sind sogar froh, dass sich am Marktplatz ein solches Geschäft angesiedelt hat“, erklärt SP-Gemeinderat Harald Nikitscher. Es wäre auch der Einzige, der sich dazu bereit erklärt hätte, dort ein Geschäft zu eröffnen. Alle anderen Unternehmen in diesem Bereich hätten wegen der ungeeigneten Verkaufsfläche abgewunken.

„Der jetzige Betreiber des Geschäftes hat laut ÖVP eine enorm hohe Miete zu zahlen. Gegen die Stimmen der SPÖ beschloss man im Gemeinderat, das Unternehmen zehn Jahre lang mit monatlich 400 Euro zu fördern“, ärgert sich Nikitscher. Diese Förderung sei der einzige Grund, warum die Roten diesem Antrag nicht zugestimmt haben. 48.000 Euro an Steuergeld würden damit verschwendet werden. „Unsere Ablehnung richtet sich gegen die stümperhafte Art, ein Unternehmen zu bevorzugen und einfach fast 50.000 Euro zu verschenken“, so der Rote weiter.

Neben fehlenden Unterlagen, z. B. Vertragsentwurf oder ein Ansuchen auf Unterstützung, hätte man weder auf Förderungen des Landes, Bundes, der EU oder z. B. Jungunternehmerförderung usw. Rücksicht genommen, die der Betreiber eventuell beanspruchen könne.

„Warum werden nicht andere Unternehmen in Deutsch-Wagram von der Stadt gefördert? Ist ein Sicherheitsanlagengeschäft oder ein Autoversorger (beide am Marktplatz) sowie ein Installateur, Dachdecker, Schneider oder eine Boutique weniger wichtig in Deutsch-Wagram? Schließlich geht es in Zeiten von Corona speziell den kleinen Unternehmern nicht gerade gut“, fragt Nikitscher.

VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst sieht die Sache naturgemäß anders: „Nikitscher möge an seine vehemente Ablehnung der Förderung für den Nahversorger im Gemeinderat denken und dass noch während der Sitzung diffamierende Facebook-Nachrichten verschickt wurden. Die SPÖ verdreht hier die Wahrheit und daher war die Kritik von Savonith jedenfalls berechtigt.

Quirgst: „SPÖ-Veto war gegen Nahversorger“

Der Stadtchef weiter: „Die Unterstützung durch die Gemeinde ist Voraussetzung dafür, dass dieses Geschäft überhaupt kommen kann. Das hat die SPÖ noch immer nicht verstanden. Da sie gegen die Unterstützung gestimmt haben, stimmten sie gegen einen Nahversorger im Zentrum.“

Die Unterstützung stelle auch keine Verschwendung von Steuergeld dar, sondern mache den Unterschied aus: Nahversorger Ja oder Nein! Denn aufgrund dieses Beschlusses werde jetzt die sehr aufwendige Lüftung, die Klima- und Kälteanlage für ein Lebensmittelgeschäft eingebaut, die man für andere Geschäfte nicht gebraucht hätte.

„Hier geht es um etwa 120.000 Euro, die auf zehn Jahre verteilt auf die Miete aufgeschlagen werden. An diesen Kosten beteiligen wir uns als Gemeinde, einen Teil trägt die EGW als Vermieter und einen Teil der zukünftige Betreiber. Die Stadt beteiligt sich daher daran, dass die Voraussetzungen für einen Nahversorger geschaffen werden“, erläutert Quirgst nochmals das Modell.

Diese Unterstützung wäre kein Geschenk, habe auch nichts mit Corona zu tun. Vom Nahversorger würden auch andere Geschäfte in der Umgebung profitieren. Natürlich wäre man längst daran, weitere Unterstützungen zu erhalten und selbstverständlich seien der Stadt auch alle anderen Betriebe wichtig, hier stehe jedoch Stadtentwicklung im Fokus. „Stümperhaft ist hier nur die Ahnungslosigkeit der SPÖ und das Setzen auf den Neidkomplex“, geht Quirgst mit den Roten hart ins Gericht und fügt hinzu: „Ich habe mich in Gesprächen und Telefonaten dafür eingesetzt, dass ein Lebensmittelgeschäft ins Zentrum kommt.“