Vorletztes Wochenende war die Union-Sporthalle in Deutsch-Wagram noch Schauplatz für die Corona-Massentests. „Nachdem sich der Standort im Zuge der Testungen am 16. und 17. Jänner bewährt hat, bauen wir nun eine permanente Teststraße in der Halle auf“, berichtet VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst. Die Teststraße in der Stadtgemeinde ist eine von mehreren, die im Rahmen einer Aktion im Bezirk errichtet werden (siehe auch Seite 5).

Eine Anmeldung über www.testung.at wird dringend empfohlen, da der Testablauf durch die Vorregistrierung dann deutlich schneller abläuft. Freiwillige zur Unterstützung werden noch gesucht und gebeten, sich bei der Stadtgemeinde zu melden. „Die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können. Mit der neuen Teststrategie kann man Infektionen und eine mögliche Clusterbildung frühzeitig erkennen und das Infektionsgeschehen besser eindämmen“, so Quirgst.