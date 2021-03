Die NEOS fordern ein rasches Konzept für die Fitness-Branche. Landessprecherin Indra Collini hat sich bei einem Lokalaugenschein bei BodyZone-Betreiberin Dalia Fahmy vom Sicherheitskonzept in der Fitness- und Gesundheitsbranche überzeugt.

Trotz ausgeklügelter Maßnahmen und eines entsprechenden Platzangebots gebe es für sie auch weiterhin keine Perspektive, so der Tenor. Collini warnt vor einem Kahlschlag bei Fitness- und Gesundheitsstudios.

„Die Betreiber haben enorm viel Geld in die Hand genommen, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen. Allerdings sind auch hier versprochene Investitionszuschüsse vielerorts bis heute nicht ausbezahlt worden. Das hat zur Folge, dass viele Betriebe aus dem KMU-Sektor (Klein- und Mittelunternehmer, Anm.) samt ihren Gesundheits-Dienstleistungen sehenden Auges an die Wand gefahren werden, so die Landespolitikerin.

Natürlich sei die anhaltende Corona-Situation eine Herausforderung, so die Landessprecherin, aber: „Gesund zu bleiben ist eine ebenso große Herausforderung in dieser Zeit. Und da merke man zunehmend, wie wichtig nicht nur die körperliche, sondern auch die psychische Gesundheit für alle ist. Sport ist also ein wesentlicher Teil, um diese Krise zu überwinden“, so die NEOS-Landessprecherin weiter, die unter Einhaltung gelernter Hygienemaßnahmen und mit Blick auf Sicherheitskonzepte klare Öffnungsschritte für die Betriebe der Fitness- und Gesundheitsbranche fordert.

Unterdessen geht Studio-Betreiberin Fahmy davon aus, erst im Mai wieder aufsperren zu können: „Wir waren im Vorjahr die Letzten, die aufsperren durften. Für viele Unternehmen ist das noch eine lange Zeit – wenn sie es bis dahin überhaupt schaffen. Mithilfe digitaler Tools habe ich in meinem Studio die Möglichkeit eines lückenlosen Contact-Tracings geschaffen, um im Fall des Falles rasch handeln zu können und Kontaktpersonen einer erkrankten Person zu informieren.“