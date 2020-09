Am Dienstag stellten die Österreichischen Bundesbahnen im Volkshaus ihr Ausbauprojekt für die Nordbahn vor: Ab 2026 sollen die Züge auf der Strecke zwischen Wien und Gänserndorf mit bis zu 160 km/h unterwegs sein. Dies soll einen Fahrzeitgewinn sowie eine Verstärkung des S-Bahn-Takts zu ermöglichen.

Deutsch-Wagram ist mehrfach betroffen: Im Zuge des ÖBB-Projekts wird die Eisenbahnkreuzung bei der L6 (Franz Mair-Straße) aufgelassen und durch eine Unterführung ersetzt.

Auch die Bockfließerbrücke wird im Zuge des Ausbaus erneuert und soll beidseitig einen breiteren Fuß- und Radweg erhalten. VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst und ein Großteil der ÖVP-Mandatare waren bei der Planausstellung anwesend, um ein Feedback von den Bürgern zum derzeitigen Stand des Projekts zu bekommen und um das Gespräch mit den Planern zu suchen.

„Der Ausbau der Nordbahn ist zwar ein ÖBB-Projekt, ich möchte jedoch trotzdem, dass die Anliegen der Deutsch-Wagramer in das Vorhaben so gut wie möglich eingearbeitet werden“, so der Bürgermeister. Er fügt hinzu, dass bis dato schon die Modernisierung der Haltestelle Helmahof samt Bahnsteigdach und Kundeninformation mit der ÖBB verhandelt werden konnte. Auch Lärmschutzmaßnahmen seien vorgesehen – wobei Quirgst hier noch auf Verbesserungen pocht.

„Ein wesentlicher Punkt von vielen, den wir in den Verhandlungen mit den ÖBB eingebracht haben, ist, dass wir noch eine Lösung bei der Bockfließer Brücke, sowie bei der L6 haben wollen“, führt Quirgst abschließend aus und fügt hinzu, dass das eingereichte Projekt in Hinblick auf Fußgänger und Radfahrer noch an diesen Stellen verbessert werden muss.