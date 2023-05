Nordbahn-Ausbau: Helmahof ist jetzt am Zug

Im Zuge des Ausbaus der Nordbahn konnte die ÖBB zuletzt die Finalisierung der Umbauarbeiten am Bahnhof Wien-Süßenbrunn verkünden. Seit Anfang 2022 werden die Zugstationen zwischen Wien bis zur Staatsgrenze nach Bernhardsthal während des laufenden Bahnbetriebs umgebaut.

So gehen die Arbeiten auch im Bezirk Gänserndorf zügig voran. In Deutsch-Wagram konnte die erste von 18 Eisenbahnkreuzungen aufgelassen werden. Durch die neue Unterführung der Landesstraße L6 fließt bereits der Verkehr. Bald folgt auch schon die nächste Auflassung einer Eisenbahnkreuzung im Bereich Aderklaa/Deutsch-Wagram, ersatzweise wird eine Straßenüberführung für den Wirtschaftsweg gebaut. Des Weiteren steckt man auch bei der Deutsch-Wagramer Haltestelle Helmahof bereits mitten in den Modernisierungsarbeiten. Handwerkliche Fachkräfte sind zudem auch im Bahnhofsbereich von Strasshof tätig.

Organisatorisch wird beim Nordbahn-Ausbau zwischen dem Südabschnitt von Wien-Süßenbrunn bis Gänserndorf und dem Nordabschnitt von Gänserndorf bis zur Staatsgrenze unterschieden. Während im Südabschnitt die Arbeiten bereits voll im Gange sind, findet für den Nordabschnitt aktuell die Umweltverträglichkeitsprüfung statt.

Durch den Ausbau der Nordbahn wird für die Pendler ein dichterer S-Bahn-Takt bis Gänserndorf ermöglicht, auch das Park&Ride-Angebot entlang der Strecke ausgebaut. Laut ÖBB werden Fahrgäste im Fernverkehr von kürzeren Fahrzeiten profitieren. So soll die südmährische Grenzstadt Břeclav von Wien aus schon bald in 45 Minuten erreichbar sein. Damit ist der Ausbau der Nordbahn auch ein Teil der Via Vindobona, einer Hochleistungs-Bahnverbindung zwischen Wien, Prag und Berlin.

