ÖVP-Finanzstadtrat Johannes Kozlik warf Handtuch

Beim Tagesordnungspunkt Rechnungsabschluss 2022 kam es zu einigen hitzigen Diskussionen. So meinte !wir-Stadtrat PeterLauppert, dass das Budget seit drei Jahren nicht vollständig sei, und stellte den Antrag, dass der Gemeinderat der Bürgermeisterin den Auftrag erteilen solle, den Rechnungsabschluss richtigzustellen und binnen zwei Monaten dem Gremium zur Abstimmung vorzulegen hätte.

!wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister zählte drei Punkte im Rechnungsabschluss auf, die seiner Meinung nach unrichtig waren. Der Mitgliedsbeitrag für den Verein „Ja zur S8“ würde im Budget nicht aufscheinen. Weiters sei im Jahr 2004 in der Schule ein neuer Gong eingebaut worden, dessen Nutzungsdauer damals auf 100 Jahre festgelegt wurde, und ein weiterer Punkt über Smartboards in der Schule, zu dem er sich aber nicht näher äußerte.

Dann ergriff Kozlik das Wort: „Trotz Corona und einem Kostenanstieg in allen Bereichen haben wir ein gutes Budget erstellt. Einnahmen von 26,9 Millionen Euro stehen Ausgaben von 25,5 Millionen gegenüber. Wir haben also unsere Schulden um 900.000 Euro reduziert.“

ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger wies die Kritik von !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister zurück

Hachmeister würde permanent die Bediensteten der Stadt und ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger schlechtreden. Letztere meinte übrigens zu den Kritikpunkten: „Der Mitgliedsbeitrag ist noch nicht überwiesen. Deswegen scheint er nicht auf. Und der Gong wurde damals als Glocke deklariert.“

Dann verkündete Kozlik seinen Rücktritt als Finanzstadtrat: „Dieses Schauspiel möchte ich nicht länger mitmachen. Mit Ihnen, Herr Hachmeister, ist produktive Arbeit nicht möglich, weil Sie andauernd auf dem i-Tüpfelchen herumreiten.“

Das ließ der !wir-Gemeinderat nicht auf sich sitzen: „Dieser Rücktritt war nicht notwendig. Diesen mir in die Schuhe zu schieben, war auch nicht notwendig. Ich stehe voll hinter den Mitarbeitern der Stadt.“ Er wurde daraufhin von der Bürgermeisterin ermahnt, beim Thema zu bleiben. Sie erwähnte in einem Telefonat am Freitag, dass eine Nachfolge für Kozlik, der weiterhin als Gemeinderat tätig sein will, derzeit noch nicht feststehe. Das Budget wurde übrigens beschlossen.

