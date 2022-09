Deutsch-Wagram Pkw prallte gegen Lkw: Lenker gestorben, Frau schwer verletzt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Baldauf

E in 81-jähriger Pkw-Lenker ist bei einem Unfall am Donnerstagvormittag in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ums Leben gekommen. Seine gleichaltrige Ehefrau wurde schwer verletzt.