Einen Ermittlungserfolg kann die hiesige Polizei-Inspektion verzeichnen: Die Beamten konnten nicht nur den Vandalismus in der Volksschule (die NÖN berichtete) aufklären, sondern auch eine Zerstörungsaktion am Schulsportgelände und beim öffentlichen WC am Bahnhof.

Auch die Brandstiftung an einem Baumhaus und weitere Delikte wurden geklärt. VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst zeigt sich erfreut: „Sowohl die Kriminaldienstgruppe als auch die Spurensicherungsgruppe und die gute Zusammenarbeit in der gesamten Dienststelle führten zu diesem Erfolg.“ Quirgst bedankte sich daher bei Chefinspektor Werner Weiss und seinem Team für die ausgezeichnete Arbeit.