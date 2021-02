Die Polizei ersucht die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht wird ein Mann, der am 8. September 2020 zwischen 11 und 11.30 Uhr in einem Deutsch-Wagramer Supermarkt einer 51-Jährigen die Geldbörse entwendet haben soll. Anschließend behob der Täter bei einem Bankomat in Strasshof einen vierstelligen Eurobetrag mit der gestohlenen Karte der Frau. Hinweise werden an die Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram unter der Telefonnummer 059-133 3203 erbeten.