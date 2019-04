Die Polizei sucht dringend Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 12. April, gegen 14.55 Uhr auf der B8 zwischen Deutsch-Wagram und Strasshof ereignete.

Ein 17-Jähriger lenkte ein Moped in Richtung Strasshof. Am Sozius befand sich sein ebenfalls 17-jähriger Freund. Ein vermutlich schwarz lackierter Ford Fiesta älteren Baujahres wollte das Moped überholen. Dabei dürfte der Lenker dieses Fahrzeugs einen entgegenkommenden Pkw, vermutlich Audi, weiß lackiert, nicht bemerkt haben.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, brach der Lenker des schwarzen Pkw den Überholvorgang ab und kam dabei ins Schleudern. Das Fahrzeug touchierte das Moped. Dabei stürzte der am Sozius sitzende Jugendliche vom Moped auf die stark befahrene Bundesstraße 8. Der Lenker des Ford Fiesta fuhr – ohne anzuhalten – in Richtung Strasshof davon. Durch den Sturz wurde der 17-Jährige verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Landesklinikum Korneuburg gebracht. Zweckdienliche Hinweise zu den beiden Fahrzeugen werden an die Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram unter der Telefonnummer 059133/3203 erbeten.