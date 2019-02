Christine Pawlicek ist sauer auf die Post. „Zwischen Jänner 2017 und Jänner 2019 wurden mir bekannte Zusendungen, das sind zwei Schreiben eines Notars aus Gänserndorf, zwei Schreiben des Finanzamtes Gänserndorf, ein Brief meiner Versicherung sowie Postsendungen des Sozialministeriums, nicht zugestellt. Von einigen weiteren Briefen, die mir nicht bekannt sind, ist auszugehen“, so die Deutsch-Wagramerin.

Abgesehen von den entstandenen Unannehmlichkeiten, die durch die Nicht-Zustellung entstanden seien, stellt sich für die Frau die Frage, wer die Briefe erhalten hat, falls sie auf dem Postweg nicht verloren gegangen sind. „Meine Adresse besteht seit 1983 unverändert. Außerdem ist davon auszugehen, dass es sich um normgemäße sowie ausreichend frankierte und mit einer ordnungsgemäßen Absenderangabe versehene Schreiben handelt. Ich frage mich, wo diese Briefe sind“, so die Frau weiter.

"Ich werde das an die zuständige Zustellbasis weitergeben"

Sie kritisiert außerdem das Beschwerdemanagement der Post: „Man wird an das Kundenservice verwiesen und erhält dort die etwas kryptische Antwort: ,Ich werde das an die zuständige Zustellbasis weitergeben.‘ Nicht einmal deren Standort wurde mir am Telefon genannt.“ Die zuständigen Personen würden außerdem nicht mit ihrem Namen zu ihrer Verantwortung stehen, sondern durch das Kundenservice abgeschottet werden.

David Weichselbaum von der Post ist über die Beschwerde verwundert: „Nach Rücksprache mit den verantwortlichen Kollegen vor Ort wird der besagte Rayon von einem erfahrenen Stammzusteller bedient, aktuell gibt es im gesamten Gebiet kein Beschwerdeaufkommen und auch speziell an besagter Adresse über die Jahre keine Zustell-Hindernisse oder dergleichen.“ Und weiter: „Auch ist die Abgabestelle sowie die einlangende Post gut beschriftet und klar zuordenbar. Aus diesem Grund ist die Beschwerde – die auch an unser Kundenservice ergangen ist – für uns schwer nachvollziehbar.“

Weichselbaum will künftig eine „Zugangskontrolle“ für die Adresse der Frau durchführen, wo das Sendungsaufkommen genau unter die Lupe genommen wird.