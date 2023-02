Prozess: Frau zog Aussage zurück

Ganz wohl war einem 43-jährigen Kosovaren nicht, als er von Richterin Lydia Rada am Landesgericht Korneuburg gebeten wurde, im Zeugenstand Platz zu nehmen.

Angeklagt war er wegen fortgesetzter Gewaltausübung gegen seine Frau (40), die am 10. Dezember letzten Jahres bei der Polizei in Deutsch-Wagram Anzeige erstattet hatte. Den Beamten erzählte sie damals von mehreren Vorfällen, bei denen sie mit einem Messer und dem Tod bedroht wurde bzw. so lange von ihrem Mann gewürgt wurde, bis sie erbrach.

Angeklagter bestritt die Vorwürfe gegen sich

„Ich würde Frau nie etwas antun“, lautete die Verantwortung des 43-Jährigen, der zum Beweis dafür heranzog, dass er schon Spritzen nicht sehen könne, also ein ganz „Sensibler“ sei. Das beantwortete immer noch nicht die Frage der Richterin, warum „Hilfe“-Schreie der Frau protokolliert wurden.

Der Kosovare konnte diesbezüglich auch nicht weiterhelfen: „Sie hat keine Angst vor mir.“ Ob er wirklich der Meinung sei, dass sich seine Frau das alles nur ausgedacht habe, fragte Rada ihn aber vergeblich, denn sie bekam keine Antwort. Zumindest darin war sich das Paar einig, denn die 40-Jährige wollte „nichts“ aussagen. Ohne die Belastungszeugin keine Anklage – also Freispruch.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.