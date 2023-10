Ringen für das Kindeswohl

Wenn am Samstag, 4. November, ab 19 Uhr in der Wilding-Halle in der Bockfließer Straße die stärksten Ringer aufeinanderprallen, geht es nicht nur um Siege, Preise und die Ehre, sondern auch ums Kindeswohl: Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Bündnis Kinderschutz Österreich zugute. Diese gemeinnützige Organisation kämpft nicht nur entschlossen gegen Kindesmissbrauch, sie stellt den jungen Opfern solcher Verbrechen auch professionelle Hilfe zur Seite.

Tajana Gudenus, Sprecherin des Bündnisses: „Wir haben nicht nur erfahrene Rechtsanwälte und geschulte Psychologen zur Hand, wir versuchen auch mit sportlichen Trainings den Kindern Kraft und Selbstbewusstsein zu vermitteln, damit sie sich gegen sexuelle Übergriffe besser wappnen können.“ Eintrittskarten (32,50 Euro) gibt es unter www.oeticket.com und Infos über das Bündnis unter www.bündnis-kinderschutz.at.