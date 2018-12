Mittlerweile wurde die Insolvenz der Rosenberger-Gruppe seitens der Firmenleitung bestätigt. Wie es um die Deutsch-Wagramer Raststation steht, ist noch nicht geklärt.

„Es handelt sich immerhin um 40 bis 45 Arbeitsplätze, die betroffen sind. Allerdings ist unklar, ob die Arbeitsplätze der angrenzenden Tankstelle auch gefährdet sind“, so VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst, der am Freitag aus dem Radio von der Insolvenz erfuhr. Quirgst weiter: „Ich war sehr überrascht und hoffe doch, dass der Standort erhalten bleibt, da es hieß, man wolle in Eigenregie weiterarbeiten und den Betrieb ,gesunden‘. Gerade jetzt vor Weihnachten wären Kündigungen besonders tragisch.“

Die Firma Rosenberger betreibt 16 Autobahnraststätten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Loosdorf (Bezirk Melk) und keinen Betriebsrat. Österreichweit sind von der Pleite etwa 600 Mitarbeiter betroffen. Die Raststation an der Wiener Außenring-Schnellstraße wurde im Juni 2011 feierlich eröffnet. Das moderne Gebäude mit Seminar-Hotel galt als zukunftsweisend und modern. Ob und in welcher Form es zu Kündigungen kommen wird, sei seitens des Unternehmens noch nicht entschieden.

Sanierungsantrag soll bereits eingebracht sein

Gestern, Dienstag (nach Redaktionsschluss), soll der Antrag auf ein Sanierungsverfahren beim Landesgericht in St. Pölten eingebracht worden sein. Oberstes Ziel sei es, die Firma im Rahmen des Verfahrens fortzuführen. Auch Arbeitsplätze zu sichern und eine nachhaltige Lösung für den Fortbestand der Rosenberger-Gruppe zu ermöglichen, sei vorrangig.