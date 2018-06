Die VP-Stadträtin für Wirtschaft und Stadtmarketing, Hilde Toth, legte am vergangenen Mittwoch ihr Amt zurück. Auch den Vorsitz als Obfrau des Wirtschaftsbundes wird sie in einer eigens einberufenen Vorstandssitzung demnächst niederlegen.

Toth war seit den jüngsten Nationalratswahlen im Jahr 2015 Stadträtin, als Gemeinderätin war sie seit 2009 im Amt. „Ich fühle mich nicht mehr in der Lage, die vielen Tätigkeiten in diesen Funktionen auszufüllen“, so Toth im NÖN-Gespräch. Die Politikerin muss sich in der Familie um einen schweren Erkrankungsfall kümmern, außerdem fülle sie ihr Beruf als Schneidermeisterin voll aus.

In ihren Tätigkeitsbereich als Stadträtin fielen unter anderem die Organisation der Veranstaltungen wie Spargelfest, Winterzauber, Frühlings-Herbst- und Frischemarkt. Auch für das Ortsbild und die Infrastruktur war Toth verantwortlich.

„Events sollen nicht an Qualität einbüßen“

„Es waren viele schöne Aufgaben und ich fühle mich nun nicht mehr in der Lage, diese so zu bewältigen, wie ich es mir vorstelle“, so die Stadträtin. Ein plötzlicher Todesfall ihn ihrem Freundeskreis habe sie sehr nachdenklich gemacht: „Man weiß nie, wie lange man im Leben noch Zeit hat.“ Außerdem wolle sie nicht, dass die Events und die Infrastruktur an Qualität verlieren, weil sie nun weniger Zeit investieren könne. Neben den bereits beschriebenen Tätigkeiten war Toth auch noch Bezirks-Innungsmeisterin, Verkehrsbeauftragte der WKNÖ für Deutsch-Wagram und Mitglied in verschiedenen Vereinen.

Wer in die Fußstapfen der umtriebigen Stadträtin treten wird, ist Toth zufolge noch unklar. Sie bleibt der ÖVP und somit der Stadtpolitik als Gemeinderätin jedenfalls noch einige Zeit erhalten.