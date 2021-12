S8-Verein: Zank um Zaster im Gemeinderat

Bereits vor der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Beitritt der Gemeinde zum Verein „Ja zur S8“ Thema hitziger Debatten (die NÖN berichtete). Diese fanden am Dienstag im Volkshaus ihre Fortsetzung, als das Stadtparlament tagte. !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister sprach sich gegen einen Beitritt aus und demonstrierte zu seinen Worten eine leere Handkasse: „Die Kassen der Stadt sind leer, wir werden dem Beitritt nicht zustimmen.“

Hachmeister sprach von Kommunen, die weit mehr als den empfohlenen Beitrag von 100 Euro im Jahr zahlen würden. Die Rede war von vierstelligen Beträgen. „Was soll dieser Verein bewirken? Will man damit das Verfahren beim Verfassungsgerichtshof beschleunigen?“, fragte Hachmeister die Anwesenden. Grünen-Stadtrat Heinz Bogner schlug in dieselbe Kerbe: „Erwartet man sich eine Aufwertung des Marchfeldes durch die Schnellstraße?“

Grüne: Stadt setzt auf ein 20 Jahre altes Pferd

„Die Stadt setzt auf ein 20 Jahre altes Pferd“, meinte auch seine Fraktionskollegin, Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer. So würde man das Klimaziel – eine Senkung der Erderwärmung – nie erreichen. Schließlich fragte Hachmeister, wer von den politischen Fraktionen dem Verein beitreten würde. „Wir als SPÖ werden uns auf jeden Fall anschließen und auch Mitglied beim Verein werden“, meinte SPÖ-Gemeinderat Harald Nikitscher. Und an Bergauer gerichtet: „Ich finde es verwerflich, den Bürgern, die stundenlang im Stau stehen, ihre Zeit zu stehlen. Übrigens – auch Elektroautos verursachen Feinstaub.“

Nach einer kurzen Sitzungsunterbrechung meldete sich ÖVP-Stadtrat Markus Mentl-Weigl zu Wort: „Wir als Stadtgemeinde haben nicht vor, mehr als den Mindestbeitrag von 100 Euro zu zahlen. Aber als ÖVP werden wir auf jeden Fall beitreten.“ Die Mitgliedschaft wurde schließlich mit den Stimmen der ÖVP und SPÖ beschlossen.

Detail am Rande: Eine Überraschung für die Mandatare hatte es kurz vor Beginn der Sitzung gegeben. Der heilige Nikolaus, in Person des ehemaligen ÖVP-Gemeinderates Janos Gorondy, verteilte Äpfel an die Anwesenden.